Experte erzählt Spätfrost zerstörte 90 Prozent der Marillen­ernte: "Bleibt eine Spezialität" Steiermark - Aktuell kann man sich das gar nicht mehr so richtig vorstellen, aber erst vor wenigen Wochen, Anfang und Mitte April, hat es in der Steiermark noch geschneit. Auch waren die Temperaturen so frostig, dass dem ein Großteil der Marillenernte zum Opfer fiel. Was das für den Marillenanbau in der Steiermark bedeutet, haben wir bei der Landwirtschaftskammer nachgefragt.

Knapp 90 Prozent der potenziellen Ernte sei dem Frost in der Karwoche Anfang April zum Opfer gefallen, berichtet Herbert Muster, Referatsleiter Obstbau der steirischen Landwirtschaftskammer, gegenüber 5 Minuten. Dieser Frost habe die Marillen in einem sehr empfindlichen Stadium erwischt. Allerdings sei es nicht ungewöhnlich, dass die Marillenblüte dem Spätfrost zum Opfer fällt. “Daher haben sich in der Steiermark auch keine Betriebe auf Marillen spezialisiert”, so Muster. In Summe würden sich die knapp 120 Hektar auf viele Betriebe aufteilen und meist nur ein Nebenstandbein darstellen.

Möglichkeiten sind “sehr begrenzt”

Das Risiko von Spätfrostschäden sei durch den Klimawandel deutlich größer geworden, da die Blüten deutlich früher austreiben würden. Die Möglichkeiten, die man ergreifen kann, seien nicht sonderlich vielfältig oder groß. “Frostschutzmaßnahmen sind bei Marillen sehr begrenzt einsetzbar und sehr aufwändig, daher werden sich viele Betriebe auch von der Marillenproduktion verabschieden”, weiß Muster.

“Steirische Marille wird eine Spezialität bleiben”

Man würde in vielen Fällen schon überlegen, ob der Anbau von Marillen in der Steiermark überhaupt noch Sinn hat. “Einige Betriebe, besonders in begünstigten Lagen, werden als Nebenproduktionszweig aber auch weiterhin auf Marillen setzen. Auch wird es davon abhängen, ob Handel und Konsumenten bereit sind, den hohen Aufwand des Kulturschutzes abzugelten und die Unsicherheit in der Produktion zu akzeptieren”, meint Muster. In jedem Fall könne man davon ausgehen, “dass die steirische Marille eine Spezialität bleiben wird”, erklärt der Experte abschließend.