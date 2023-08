Kärnten: Tragische Unfall-Serie forderte vier Menschen­leben in zwei Tagen Kärnten - Eine tragische Unfallserie suchte Kärnten in den vergangenen Tagen heim. Zuerst kam es am Sonntag im Bezirk St. Veit an der Glan zu einem Unglück auf der B-317 Friesacher Bundesstraße, bei dem drei Personen ums Leben kamen. Danach folgte eine Tragödie auf der A2 Südautobahn bei Velden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (234 Wörter) © FF Krumpendorf Artikel zum Thema Tragisch: Unfall auf A2 forderte ein Todes­opferDrei Tote nach Frontal-Kollision: Erste Details zum Unfall-Drama in St. Veit

Elf Menschenleben endeten in der vergangenen Woche bei Unfällen im österreichischen Straßenverkehr, darunter sieben Autofahrer, zwei Mitfahrer, ein Klein-Lkw-Lenker und ein Fußgänger. Ein regelrechtes Drama spielte sich am Sonntagabend, dem 7. Mai 2023, auch in Kärnten ab. Wie berichtet, geriet eine 75-jährige Klagenfurterin auf die Gegenfahrbahn der B-317 Friesacher Bundesstraße. In der Folge kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Lenker. Die 75-Jährige und ihre 71-jährige Mitfahrerin verstarben noch an der Unfallstelle; der entgegenkommende 23-jährige Pkw-Lenker verstarb wenig später im Krankenhaus.

Weiteres Unfall-Drama folgte am Montag

Insgesamt verunglückten am Wochenende in Österreich sieben Verkehrsteilnehmer tödlich. Je zwei Verkehrstote musste auch in Oberösterreich und der Steiermark und je einer im Burgenland, Niederösterreich, Tirol und in Wien beklagt werden. Doch dem war scheinbar nicht genug. Wie berichtet, ereignete sich auch am späten Montagabend, dem 8. Mai 2023, ein schwerer Verkehrsunfall auf der A2 Südautobahn bei Velden am Wörthersee. Für ein Unfallopfer kam jede Hilfe zu spät. Der Mann ist im Krankenhaus verstorben. Drei weitere wurden verletzt.

Unfall-Serie forderte vier Menschen­leben in zwei Tagen

Damit sind in Kärnten innerhalb von zwei Tagen vier Menschen im Straßenverkehr verstorben. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr sind im Kärntner Straßenverkehr 21 Menschen ums Leben gekommen. Vom 1. Jänner bis 7. Mai 2023 gab es im österreichischen Straßennetz 110 Verkehrstote (vorläufige Zahl).