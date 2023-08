Am 12. und 19. Mai

Riesige Nachfrage nach Speed-Dating-Bim: Jetzt gibt's noch einen Termin

Graz - Am 12. Mai werden in einer Straßenbahn in Graz die Funken sprühen. Ab 16 Uhr veranstaltet der Verkehrsverbund Steiermark im Rahmen einer Sonderfahrt ein Speeddating in einer Bim.

