Heute steht sie vor Gericht Versuchter Mord an 5-Jährigem: Wollte Mutter ihren Sohn töten? Graz - Am Vormittag des 31. Mai des Vorjahres soll eine Mutter ihren damals 5-jährigen Sohn mit einem Messer schwere Verletzungen zugefügt haben. Sie steht nun heute vor Gericht und muss sich wegen versuchten Mordes verantworten. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (126 Wörter) © 5min.at Artikel zum Thema Kind (5) schwer verletzt: Mutter stach mit Messer auf eigenen Sohn einSohn (5) mit Messer verletzt: So brutal soll die Mutter vorge­gangen sein

Am 31. Mai ereignete sich in einer Wohnung in der Grazer Sackstraße ein schrecklicher Vorfall. Eine Mutter soll ihren damals 5-jährigen Sohn mit einem Messer schwer verletzt haben – wir haben berichtet. Der Junge hat bei der Tat tiefe Schnittwunden davongetragen, die Mutter soll danach versucht haben, sich selbst zu töten. Die 21-jährige Nachbarin war es damals, die in die Wohnung der 42-jährigen Tatverdächtigen ging und nach dem Wohlbefinden des Jungen sah und daraufhin auch die Rettung rief.

Einweisung wird beantragt

Die 42-jährige Mutter steht nun heute vor dem Grazer Straflandesgericht und muss sich wegen versuchten Mordes verantworten. Auch wird eine Einweisung beantragt. Eine endgültige Entscheidung wird erst für morgen erwartet. Für die Angeklagte gilt die Unschuldsvermutung.