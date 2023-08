Daumen drücken! KAC-Spieler ab Freitag bei der Welt­meisterschaft im Einsatz Finnland & Lettland - Gleich sieben KAC-Spieler sind bei der IIHF Weltmeisterschaft 2023 vertreten: Während David Maier, Steven Strong, Manuel Ganahl und Lukas Haudum die österreichische Nationalmannschaft verstärken, laufen Jesper Jensen Aabo für Dänemark, Rihards Bukarts für Lettland und Rok Tičar für Slowenien auf. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (291 Wörter) © Montage: EC-KAC Betriebs GmbH & EC-KAC/Kuess

Am Freitag beginnt die IIHF Weltmeisterschaft 2023 in Tampere und Riga. Das diesjährige Turnier erlebt eine breite rot-weiße Beteiligung, nicht weniger als sieben Spieler aus dem Kader des EC-KAC werden im weiteren Verlauf des Monats Mai ihre Heimatnationen vertreten. Mit insgesamt vier Akteuren stellen die Rotjacken das zweitgrößte Vereinskontingent im österreichischen Nationalteam. Erstmals seit 2019 ist KAC-Verteidiger Steven Strong wieder bei einer A-WM dabei, Abwehrkollege David Maier und die Stürmer Manuel Ganahl und Lukas Haudum waren zuletzt im Vorjahr Teil der erfolgreichen rot-weiß-roten Equipe.

Turnierauftakt gegen Frankreich

In der Vorbereitung auf das Turnier kamen in den vergangenen Wochen auch Goalie Florian Vorauer und die Stürmer Niki Kraus und Simeon Schwinger zu Länderspieleinsätzen, das KAC-Trio hat den Sprung in das WM-Aufgebot aber letztlich nicht geschafft. Dafür setzt Head Coach Roger Bader auf Assistenten aus Klagenfurt, sowohl Alexander Mellitzer als auch Harald Lange stammen bekanntlich aus der Kärntner Landeshauptstadt und stiegen beim Rekordmeister in ihre Eishockeylaufbahnen ein. Das Team Austria tritt in der Vorrunde in Gruppe A an, die in Tampere ausgetragen wird, den Turnierauftakt bildet für die österreichische Auswahl das Spiel gegen Frankreich am Samstagvormittag (11.20 Uhr, live auf ORF 1). Weitere Gegner sind Schweden, Dänemark, die USA, Deutschland, Gastgeber Finnland und Ungarn.

Weitere KAC-Spieler bei Weltmeisterschaft vertreten

Neben dem KAC-Quartett in Diensten der österreichischen Equipe wird in den kommenden Wochen auch ein weiterer Akteur der Rotjacken in Tampere am Eis stehen: Verteidiger Jesper Jensen Aabo geht im Trikot Dänemarks in seine bereits zwölfte A-WM. Zwei weitere Kaderspieler des EC-KAC werden ihre Vorrundenpartien hingegen in Riga bestreiten: Rok Tičar ist einer der Schlüsselspieler im slowenischen Aufgebot. Mit Stürmer Rihards Bukarts steht bei den Balten ein weiterer Rotjacken-Angreifer im Aufgebot.