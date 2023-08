Schüsse sind gefallen Schreckens­tat in Straden: So wurde ein Zeuge zum Helden Straden - Wie bereits berichtet, schoss ein 74-Jähriger gestern Mittag mit einer Schrotflinte auf zwei Frauen (52, 61). Die Jüngere erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Tatverdächtige beging anschließend Selbstmord. Nun wurde der Tatablauf rekonstruiert. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (263 Wörter) SYMBOLFOTO - © LPD Makowecz Artikel zum Thema Schüsse in steirischem Haus gefallen - zwei Frauen verletzt

Der tote Tatverdächtige feuerte gegen 11.45 Uhr in einem Stiegenhaus zweimal auf die beiden Frauen – wir haben berichtet. Die Tatwaffe, eine Schrotflinte, besaß der Mann rechtmäßig. Das Motiv der Tathandlung dürfte in einem Nachbarschaftsstreit zwischen dem 74-Jährigen und seiner 52-jährigen Nachbarin liegen. Die 61-jährige Bekannte der Frau befand sich zum Tatzeitpunkt zufällig am Tatort. Sie hatte großes Glück und erlitt einen Streifschuss im Bereich ihrer Hüfte. Die 52-Jährige wurde am Bauch getroffen und schwer verletzt.

Zeuge zeigte Zivilcourage

Ein Zeuge hörte Schüsse aus dem Mehrparteienhaus und fand die beiden Verletzten im Eingangsbereich des Tatortes. Er zeigte Zivilcourage und transportierte die Verletzten mit einem Auto zum wenige hundert Meter entfernten Gemeindeamt Straden. Währenddessen verständigte er auch die Polizei, die sich umgehend zum Tatort begab. Einsatzkräfte der Rettung versorgten die Verletzten und der Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte 52-Jährige ins LKH Graz. Die 61-Jährige wurde ins LKH Feldbach gebracht. Der Zustand beider Frauen ist stabil.

Verdächtiger tot auf Balkon gefunden

Mehrere Polizisten aus dem Bezirk Südoststeiermark führten eine Außensicherung des besagten Objektes durch und wurden von der Drohnenaufklärung, der Cobra und den schnellen Reaktionskräften unterstützt. Diese betraten dann auch den Tatort, wo der Verdächtige tot am Balkon lag – er hatte sich selbst erschossen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete daraufhin eine Obduktion des Leichnams, die Bestellung eines Sachverständigen für Waffenuntersuchungen, die Sicherstellung der Tatwaffe, sowie die Fortführung der Ermittlungen an. Diese werden vom Landeskriminalamt Steiermark geführt.