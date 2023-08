Anna Čadia

Grazer Park heißt jetzt wie NS-Widerstands­kämpferin

Graz - In Erinnerung an die österreichische Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus, Anna Čadia, trägt ein neuer Park in Graz-Lend an der Ecke Dreierschützengasse / Alte Poststraße ihren Namen. Kürzlich wurde auch die Gedenktafel enthüllt.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (160 Wörter)