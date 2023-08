Hofrat Daniel Huber Dieser Mann soll Abläufe bei der steirischen Polizei nun verbessern Steiermark - Das Büro für Qualitäts- und Wissensmanagement der Landespolizeidirektion Steiermark steht unter neuer Leitung: Hofrat Daniel Huber übernahm am 1. Mai diese verantwortungsvolle Aufgabe. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (226 Wörter) Landespolizeidirektor Gerald Ortner (links) mit Hofrat Daniel Huber (rechts). © Gimpel / LPD Stmk

Hofrat Daniel Huber – bislang Leiter der Landesleitzentrale und bis 2021 Verantwortlicher für das Projekt “Landesleitzentrale Neu” – sieht sich seit 1. Mai mit einer neuen beruflichen Aufgabe konfrontiert: Er übernimmt die Leitung des Büros für Qualitäts- und Wissensmanagement. Damit ist er nun für die Qualitätssicherung und letztlich auch für die Weiterentwicklung und Verbesserungen von Strukturen und Arbeitsabläufen der Landespolizeidirektion und für den Wissenstransfer, sprich die Übernahme von geltenden Vorschriften in den Dienstbetrieb, verantwortlich.

Vielseitige und komplexe Aufgabe

Eine vielseitige und komplexe Aufgabe: “Das Büro für Qualitäts- und Wissensmanagement trägt aktiv dazu bei, die Effizienz und Effektivität der geleisteten polizeilichen Arbeit zu erhalten und gegebenenfalls zu verbessern. Für die Leitung dieses wichtigen Bereiches braucht es einen erfahrenen Beamten”, sagt Landespolizeidirektor Gerald Ortner. Den habe man mit Huber gefunden.

“Liste an Qualifikationen ist lang”

Dieser könne auf eine lange und erfolgreiche Karriere bei der Polizei zurückblicken. 1994 hat er mit der Grundausbildung begonnen, danach folgten bald die Ausbildungen zum dienstführenden und schließlich zum leitenden Beamten. Zwischendurch war er auch kurz stellvertretender Stadtpolizeikommandant in Wien (Bezirk Liesing). “Seine Liste an dienstlichen Qualifikationen ist lang. Er absolvierte zahlreiche Fort- und Weiterbildungen und wirkte im Laufe seiner Karriere an vielen unterschiedlichen Projekten bzw. polizeilichen Großeinsätzen mit”, weiß die Polizei in einer Aussendung.