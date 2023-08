2,17 Millionen Euro Kapital­aufstockung fix: Land wird Flughafen-Anteile erhöhen Klagenfurt - Jetzt ist es fix: Die Kärntner Beteiligungsverwaltung (K-BV) wird eine Kapitalerhöhung von mehr als zwei Millionen Euro tätigen und so ihre Flughafen-Anteile von 20,08 auf 46 Prozent erhöhen. Auch die Stadt Klagenfurt will einen entsprechenden Beschluss im heutigen Gemeinderat fassen. Damit liege die Mehrheit der Anteile am Klagenfurter Flughafen wieder in öffentlicher Hand. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (289 Wörter) © 5min.at

Mit einer Kapitalerhöhung wollen das Land Kärnten und die Stadt Klagenfurt ihre Flughafenanteile aufstocken – wir haben berichtet. Einer solchen wurde in der gestrigen Aufsichtsratssitzung der Kärntner Beteiligungsverwaltung (K-BV) einstimmig zugestimmt. Auf Antrag von Landesrat Martin Gruber (ÖVP) in der heutigen Regierungssitzung hat das Land die dafür nötigen Mittel nun freigegeben und genehmigt. “Es ist ein klares Bekenntnis, den Flughafen und seine Arbeitsplätze zu erhalten”, betont Gruber.

Kapitalerhöhung von rund 2,17 Millionen Euro

Bisher hielt die KB-V 20,08 Prozent. Nun werden rund 2,17 Millionen Euro auf ein Treuhandkonto überwiesen, bevor die Frist morgen ausläuft. Damit erhöht die KB-V ihren Anteil auf 46,6 Prozent. Ein ähnlicher Beschluss soll auch im heutigen Gemeinderat der Stadt Klagenfurt gefasst werden, teilt Gruber weiter mit. Damit wird die Stadt ihre Anteile von 5,02 auf 11,06 Prozent steigern “und die öffentliche Hand hat wieder die Mehrheit”, führt der Landesrat aus.

Call-Option wieder Thema

Lilihill-Investor Franz Peter Orasch wäre dann nicht mehr der Mehrheitseigentümer. Für Gruber ein erster Schritt, um eine etwaige Zahlungsunfähigkeit zu verhindern. Laut ihm müssten aber weitere folgen. Besprochen werden soll unter anderem das Einsetzen einer neuen Geschäftsführung sowie das Ziehen der Call-Option. “Meine Haltung dazu ist weitläufig bekannt”, so der Landesrat. Er will den entsprechenden Regierungsakt bereits in der kommenden Regierungssitzung am 22. Mai 2023 einbringen.

Landesrat Martin Gruber (ÖVP) © VP Kärnten

Team Kärnten will Dringlichkeitsanfrage einbringen

“Nach dem gestrigen Abstimmungsverhalten im Aufsichtsrat der Kärntner Beteiligungsverwaltung ist es erstaunlich, dass in der heutigen Regierungssitzung nicht die Reißleine, in Form der Call Option, gezogen wurde”, hinterfragt Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer die Ergebnisse der heutigen Regierungssitzung. Köfer kündigt jedenfalls für die Landtagssitzung am Donnerstag eine Dringlichkeitsanfrage zur Causa Flughafen an.