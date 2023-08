Zwei Monate nach Kärnten-Wahl Neue Grünen-General­sekretärin: Olga Voglauer wird befördert Kärnten - Olga Voglauer wurde von Parteichef Werner Kogler zur neuen Grünen-Generalsekretärin befördert - nachdem die Position jahrelang unbesetzt war. Vor etwa zwei Monaten mussten die Kärntner Grünen unter ihrer Führung noch eine Schlappe einstecken und schafften den Einzug in den Landtag nicht. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (200 Wörter) © Die Grünen Kärnten

Olga Voglauer wird knapp zwei Monate nach der Wahl in Kärnten nun die neue Grünen-Generalsekretärin. Das hat am heutigen Freitag Parteichef Werner Kogler bei einer Pressekonferenz in Wien bekanntgegeben. Sie war bisher bereits die stellvertretende Klub-Chefin und zeigte sich auch verantwortlich als Sprecherin für die Land- und Forstwirtschaft im grünen Nationalratsklub. Den Einzug in den Kärntner Landtag hat sie mit “ihren” Grünen vor etwa zwei Monaten allerdings recht klar verfehlt.

Voglauer: “Wollen die Klimawende vorantreiben”

“Ich freue mich sehr darauf, die Grüne Partei künftig als Generalsekretärin zu unterstützen. Ich weiß bei den Grünen ein großartiges Team um mich”, so Voglauer. Die Grünen würden für eine Politik stehen, “die die Klimawende vorantreibt, die Umwelt schützt und den künftigen Generationen ihre Lebensgrundlage sichert”. Man wolle darauf achte, dass es den Menschen in Österreich gut gehe und man sich das Leben auch leisten könne. Zudem möchte man die Demokratie und den Rechtsstaat verteidigen “All das voranzutreiben und die Grünen dabei zu unterstützen, diesen Weg in die Zukunft erfolgreich zu gestalten, wird meine Aufgabe als Generalsekretärin sein”, meint Voglauer abschließend.