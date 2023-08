Zur Stärkung der Ortszentren Neue Koordi­nationsstelle für "Starke Zentren" eingerichtet Steiermark - Das Land möchte nun die Ortszentren stärken. Dazu hat man unter dem Thema "Starke Zentren" eine neue Koordinationsstelle ins Leben gerufen. 80 Gemeinden hätten sich bereits gemeldet, wobei es mit 30 sogar schon konkrete Projekte gebe. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (241 Wörter) Großes Interesse bei der Auftaktveranstaltung in Frohnleiten. © Land Steiermark / Robert Binder

Im Jahr 2022 wurde vom Regionalressort des Landes Steiermark in der Abteilung 17 eine eigene Koordinationsstelle zur Begleitung von Städten und Gemeinden bei der Stadt- und Ortskernentwicklung eingerichtet. Mehrere Gemeinden werden bereits begleitet. Nun wurde vorgestellt, wie die Gemeinden unterstützt werden können. An dieser Veranstaltung haben mehr als 200 Verantwortliche aus den steirischen Gemeinden teilgenommen. Das gemeinsame Anliegen: Die Stärkung der Ortszentren.

“80 Gemeinden haben sich schon gemeldet”

“Bereits in den vergangenen Monaten haben sich 80 Gemeinden beim Land gemeldet, mit 30 Gemeinden gibt es schon konkrete Projekte. Wir sind für die Herausforderung der Stärkung der Ortskerne nun so gut aufgestellt, dass ich überzeugt bin, dass wir gemeinsam die Trendumkehr schaffen können”, zeigt sich Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl zuversichtlich. Ein lebendiges Zentrum würde kurze Wege schaffen, der Bodenversiegelung entgegenwirken und das Potential bieten, die Kraft der Sonne auch in Zentren für die Energieversorgung zu nutzen.

Zwei “Best-Practice-Beispiele” in der Steiermark

Als steirische Best-Practice-Beispiele der vergangenen Jahre wurden die Entwicklungsprozesse von zwei Städten mit völlig unterschiedlichen Herausforderungen präsentiert: Bürgermeister Mario Abl skizzierte den aktiv beschrittenen Weg des obersteirischen Trofaiach von einer Wohngemeinde hin zur “Lebensmittelpunktgemeinde”. Das südsteirische Bad Radkersburg hat zwar seinen Status als Zentrum eines eigenen Bezirks eingebüßt, ist aber nach der jahrzehntelangen Randlage zum Ostblock mittlerweile “ein grenzüberschreitendes Zentrum mitten im Zentrum von Europa mit vier EU-Ländern in einem Umkreis von 35 Kilometern”, wie Bürgermeister Karl Lautner stolz betont.