Friseurausbildung auf neuem Level Friseur­akademie in Premstätten feierlich eröffnet Premstätten - Ein höheres Level erreicht die Friseurausbildung in der Steiermark. Mit dem Neubau der Friseurakademie findet die Branche eine neue Ausbildungsheimat am WIFI Süd in Premstätten. Diese wurde nun eröffnet. Das WIFI-Programm für Friseure soll jetzt zusätzlich mit Weiterqualifizierungen ausgebaut werden. Innungsmeisterin Doris Schneider (links) freut sich über die neue Friseurakademie © Loske

Eine zeitgemäße Ausbildung braucht moderne Infrastruktur. Das gilt vor allem für jene Berufe, die direkt mit Menschen zu tun haben. Die Ausbildung zum Friseur zählt seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Lehrberufen des Landes. Mehr als 200 Lehrbetriebe gibt es in der Steiermark, umso wichtiger ist es, ihnen eine geeignete Infrastruktur für ihre Aus- und Weiterbildung zur Verfügung zu stellen. Deshalb haben die Landesinnung und das WIFI Steiermark gemeinsam investiert, um in Premstätten eine neue Friseurakademie zu schaffen.

Auch Abschlussprüfungen werden stattfinden

“Wir haben uns für den Standort am WIFI Süd entschieden, weil dort bereits jetzt unsere Ausbildungen in den Bereichen Gesundheit und Sport stattfinden”, erklärt Martin Neubauer, Institutsleiter am WIFI Steiermark. In der neuen Friseurakademie werden nicht nur die WIFI-Vorbereitungskurse auf die Meister- sowie Lehrabschlussprüfungen, die Ausbildung am zweiten Bildungsweg zum Friseur und verschiedene Fachaus- und Weiterbildunge stattfinden, sondern auch die Lehrabschluss- und Meisterprüfungen selbst.

“Friseur-Beruf funktioniert nur mit zeitgemäßer Ausbildung”

Insgesamt stehen zwölf voll ausgestattete Arbeitsplätze in einem modernen und motivierenden Umfeld zur Verfügung. “Diese neue Infrastruktur gibt uns nun auch die Möglichkeit, unser WIFI-Programm entsprechend auszubauen. Gerade die Friseur-Branche lebt von Trends und neuen Entwicklungen, hier ist Fortbildung ein permanentes Thema”, erklärt Heinz Vogel, Leiter am WIFI Süd. Auch WKO-Präsident Josef Herk und Landesinnungsmeisterin Doris Schneider freuen sich über die gelungene Investition. “Der Lehrberuf der Friseure ist attraktiv und soll es auch bleiben und das funktioniert nur mit einer zeitgemäßen Ausbildung”, weiß Schneider abschließend.