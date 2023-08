Dieses Wochenende

Aussteller präsentieren Kärntner Kunst­handwerk am Längsee

St. Georgen am Längsee - So viele Aussteller wie noch nie werden bei der 11. Kärntner Kunsthandwerksausstellung von 12. bis 14. Mai erwartet. 98 Kärntner Unternehmer wollen den Besuchern live zeigen, was das Besondere an ihrer Arbeit ist.

