Spendenaktion HAK Villach: Helfende Hände backen für Erd­bebenopfer Villach - Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt werden an der HAK Villach großgeschrieben. Zwei Schülerinnen organisierten ein Kuchenbuffet, um Spenden für die nach wie vor leidenden Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien zu sammeln. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (207 Wörter) © HAK Villach

Viele Menschen im türkischen und syrischen Umland haben ihr Leben verloren oder schwerwiegende Verletzungen erlitten. Tausende Wohnungen und Häuser wurden zerstört. Die betroffenen Regionen sind auch die Heimat von den Familien zweier Schülerinnen der HAK Villach, Merve Sandal und Berfu Pekel, die dadurch die nach wie vor große Not vor Ort hautnah mitbekommen.

Gutes Tun und Kuchen genießen

Mit Hilfe von Sponsoren und dem Absolventenbund der HAK Villach wurde ein Benefiz-Kuchenbuffet in der Schule organisiert. Zur Auswahl standen Spezialitäten aus den Erdbebenländern, wie zum Beispiel Baklava oder Börek. Die Schulgemeinschaft war von den kulinarischen Köstlichkeiten begeistert. „Ich bin sehr erfreut über das Engagement der Schülerinnen, die sich bereits in so jungen Jahren so tatkräftig für dieses Hilfsprojekt eingesetzt haben“, ist Günther Prodinger sehr stolz auf seine Schülerinnen. Der engagierte Geographielehrer an der HAK Villach stand dem Projektteam jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

© HAK Villach © HAK Villach © HAK Villach

Spenden an das Rote Kreuz

Der Erfolg übertraf alle Erwartungen. Es kamen rund 1.000 Euro an Nettoerträgen zusammen, die bereits an das Rote Kreuz übergeben wurden. Die Hilfsorganisation, welche mit dem Roten Halbmond zusammen die Verteilung der Spenden organisiert, war über den Einsatz der HAK Villach sehr erfreut.