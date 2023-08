Erhöhtes Unwetter-Aufkommen: Jetzt gründen vier Ober­kärntner Gemeinden Schutz­wasserverband Bezirk Spittal an der Drau - Mit einem gemeinsamen Blick in die Zukunft haben sich die vier Gemeinden Radenthein, Bad Kleinkirchheim, Millstatt und Seeboden zusammengeschlossen und den Schutzwasserverband Millstätter See gegründet. Die interkommunale Zusammenarbeit ermöglicht eine schnellere Wildbach- und Lawinenverbauung. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (158 Wörter) © Carima Maria Ribitsch

Aufgrund der vermehrten Unwetter-Aufkommen bestehe dringender Handlungsbedarf in den Gemeinden Radenthein, Bad Kleinkirchheim, Millstatt und Seeboden, um auch in Zukunft die Bevölkerung präventiv vor Naturgefahren bzw. Wassermassen schützen zu können. In Anbetracht dessen haben sich die Vertreter der Mitgliedsgemeinden bereits im November 2022 zu einer Gründerversammlung zusammengefunden, um den Schutzwasserverband Millstätter See zu gründen. Im Februar des heurigen Jahres wurden in der konstituierenden Mitgliederversammlung aus den Reihen der Gemeindevertreter die Organe des Verbandes gewählt und nach Erteilung des Anerkennungsbescheides der Schutzwasserverband Millstätter See unter Obmann Matthias Krenn gegründet.

Effizientere Wildbach- und Lawinenverbauung

Konkret ermöglicht die interkommunale Zusammenarbeit eine schnellere und effizientere Planung sowie Umsetzung von Verbauungsprojekten durch die Wildbach- und Lawinenverbauung. Als erster Schritt wurde die Ausarbeitung eines mittelfristigen Maßnahmenprogramms für die beantragten Schutzprojekte der Mitgliedsgemeinden bei der Wildbach- und Lawinenverbauung beantragt. Der Schutzwasserverband bringt weiters eine Entlastung in finanzieller Hinsicht für alle beteiligten Gemeinden.