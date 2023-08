Finanzierung für 2023 gesichert Kärntner Sozial­projekt „Kein Kind zurücklassen“ entwickelt sich positiv Rosental - In der Pilotregion „Carnica-Region Rosental“, konkret in den Gemeinden Ferlach, St. Margareten und Zell/Sele, läuft – nach einer ersten Aufbauphase – das Sozialprojekt „Kein Kind zurücklassen“ so richtig an. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (335 Wörter) © pixabay/JillWellington

Landesrätin Sara Schaar, neue Referentin für Kinderschutz, berichtete in der heutigen Regierungssitzung über bereits Erreichtes und über nächste Schritte. „Bei ,Kein Kind zurücklassen‘ geht es um den Aufbau kommunaler Präventionsketten, wir setzen hierbei möglichst nahe an der Lebenswelt der Zielgruppe an. Ziel ist es, die Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und Familien zu stärken und den Kinderschutz zu verbessern“, so Schaar. Unterstützung und Hilfe in unterschiedlichen Lebensphasen erfolgt dabei präventiv, damit es erst gar nicht zu größeren Problemen kommt. In Deutschland laufen ähnliche Projekte seit Jahren sehr erfolgreich.

Ein Netzwerk an helfenden Händen

Dreh- und Angelpunkt von „Kein Kind zurücklassen“ ist die Vernetzung aller relevanten „Akteurinnen und Akteure“ im Umfeld des Kindes – von Pädagoginnen und Pädagogen über Ärztinnen und Ärzten bis hin zu Sozialarbeiterinnen und -arbeitern oder Vereinsfunktionärinnen und -funktionären. Dieses Netzwerk an Helfenden sieht hin und handelt präventiv, wenn absehbar ist, dass Unterstützung nötig wird. Schaar: „Im Rahmen des Pilotprojektes identifizieren wir Lücken im Unterstützungssystem und schließen diese im Sinne einer bedarfsbezogenen, auf die jeweilige Region angepassten Angebotsentwicklung.“

Erste Anlaufstelle Eine wesentliche Rolle nimmt dabei der Kärntner Soziallotse „wohin?“ (www.wohin.or.at) ein. „,wohin‘ ist der erste Kontakt auf der Suche nach sozialen Unterstützungsangeboten in Kärnten – für Hilfesuchende wie Fachkräfte, anonym, kostenfrei und unkompliziert. Der Soziallotse vereint mittlerweile über 1.200 Unterstützungsleistungen und konnte im letzten Jahr stark ausgebaut werden“, berichtet Schaar. Erreichbar ist „wohin“ online (auch mit Chat-Funktion), telefonisch (0800 999 117) oder vor Ort in der Anlaufstelle in Klagenfurt bzw. mittlerweile auch zu regelmäßigen Terminen in den Gemeinden der Pilotregion.

Wesentliche Meilensteine im vergangenen Projektjahr waren weiters treffsichere Fortbildungsmaßnahmen für Fachkräfte, Eltern sowie Kinder und Jugendliche, der Aufbau einer guten Netzwerk- und Ziel-Struktur (vor allem auf kommunaler Ebene) oder die personelle Stärkung des Jugendzentrums in Ferlach als zentrale Anlaufstelle in der Region. Es wurde bereits in einzelnen Institutionen damit begonnen, individuelle Kinderschutz-Konzepte zu erarbeiten. „Was das Schließen von Versorgungslücken betrifft, konnten Einzelmaßnahmen identifiziert werden, die bereits heuer auf den Weg gebracht werden sollen. Beispielhaft sind hier Eltern-Kind-Gruppen oder Bewegungs- und Begegnungsflächen für die Jugend im öffentlichen Raum zu nennen“, so Schaar. Diese Maßnahmen finden 2023 ihre Fortsetzung, darüber hinaus werden eine Öffentlichkeitskampagne zum Thema Kinderschutz und die erste regionale Sozialraum-Konferenz stattfinden. Im Rahmen der Regierungssitzung wurden die Projektkosten für das laufende Jahr abgesegnet. Sie betragen 560.350 Euro, wovon 349.309 Euro der Kärntner Gesundheitsfonds (KGF) beisteuert.