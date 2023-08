Von 4. bis 6. Mai 2023 250 Unter­nehmer trafen sich zur Bundes­tagung am Wörthersee Klagenfurt - Die Kärntner Landesinnung der Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker hatte von 4. bis 6. Mai 2023 zur Bundesinnungsausschusssitzung und der 88. Bundestagung an den Wörthersee geladen. Unternehmer aus ganz Österreich und darüber hinaus waren der Einladung gefolgt und erlebten ein vielfältiges Programm. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (154 Wörter) © WKK/Sommeregger- Baurecht

“Ich freue mich, dass so viele Kolleginnen und Kollegen gekommen sind. Wir haben nicht nur eine schöne Zeit miteinander verbracht, sondern auch Neues erfahren sowie Wissen und Kenntnisse austauschen können“, so Landesinnungsmeister Gerhard Santer. Es waren viele Vertreter aus den unterschiedlichen Zulieferbetrieben dabei und über neue Produkte und Technologien.

Erfahrungsaustausch und Entspannung

Am Freitag konnten die Teilnehmenden aus drei Ausflugszielen wählen und trafen sich danach zum feierlichen Gala-Abend im Casino Velden mit Blick über den Wörthersee. Schlusspunkt des dreitägigen Treffens war am Samstag die traditionelle Wallfahrt per Schiff nach Maria Wörth zur Festmesse. Mit dem anschließenden Frühschoppen klang die 88. Bundestagung gemütlich aus. “Solche Treffen sollen nicht nur unterhaltsam sein, sie sind auch wichtig für den Zusammenhalt unserer Branche. Durch den Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen Gewerben kommen sie letztendlich auch unseren Kunden zugute”, erklärt Santer. “Ich freue mich schon auf unser nächstes Zusammensein.”