Rund 415.000 Euro Gesamtkosten Ausbau der Dr. Lorenz-Böhler-Straße ab­geschlossen Villach - In zwei Phasen wurde die Dr. Lorenz-Böhler-Straße in Mittewald ausgebaut. Die Fahrbahn wurde auf 5,50 Meter verbreitet und ein neuer Gehweg errichtet. Kürzlich wurden auch die finalen Aspahltierungsarbeiten abgeschlossen. Gesamtkosten: rund 415.000 Euro. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (166 Wörter) © Stadt Villach

Eine weitere Modernisierung im Straßennetz der Stadt Villach konnte kürzlich abgeschlossen werden. Die Dr. Lorenz-Böhler-Straße in Mittewald musste im Zuge von Wohnbauprojekten, die in diesem Bereich in den vergangenen Jahren umgesetzt wurden, ausgebaut werden. Aus der ursprünglichen drei Meter breiten Straße wurde eine Aufschließungsstraße mit einer 5,50 Meter breiten Fahrbahn samt 1,50 Meter breiten Gehweg.

Verkehrssicherheit verbessert

Im Zuge der Errichtung der Straße wurde auch der Kreuzungsbereich zur B84 Faakersee Straße versetzt. Zusätzlich wurden die Bushaltestellen an der B84 neu mit sicheren Gehwegen aufgeschlossen. “So konnte auch die Verkehrssicherheit für Radfahrer, Fußgänger und Autofahrer deutlich verbessert werden”, sagt Villachs Baureferent Stadtrat Harald Sobe.

Ausbau finalisiert

Der erste Teil der Straße wurde bereits im Vorjahr umgesetzt, der zweite Teil samt Fertigstellung der Aspahaltdeckschicht konnte nun finalisiert werden. Im Zuge der Bauarbeiten wurden nicht nur Fahrbahn und Gehweg errichtet, auch Oberflächenentwässerung und Beleuchtung wurden neu gestaltet. Die Baukosten belaufen sich auf rund 415.000 Euro.