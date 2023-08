Nicht alles sei reguliert KPÖ fordert Regulierung der gesamten Grazer Fernwärme Graz / Gratkorn - Kritik hagelt aktuell vom KPÖ-Landtagsklub auf den steirischen Landtag ein. Obwohl die Fernwärmepreise in Graz nämlich reguliert seien, gebe es ein Gratkorner Unternehmen, von dem man ebenfalls Abwärme bekomme - hier seien die Preise jedoch nicht reguliert. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (144 Wörter) © 5min.at

Seit Herbst 2017 würde die Abwärme einer Gratkorner Firma in das Grazer Fernwärmenetz eingespeist werden, was wiederum einen relevanten Anteil der Grazer Fermwärme ausmachen würde, meint der KPÖ-Landtagsklub in einer Aussendung. Die Fernwärmepreise in Graz seien reguliert, das träfe aber nicht auf diese eingespeiste Abwärme zu. “Dies wirkt einer allgemeinen Preisdämpfung entgegen”, kritisiert man daher.

“Auch dieser Anteil soll in Preisregelung einbezogen werden”

Die KPÖ habe bereits mehrfach im Landtag gefordert, dass auch dieser Anteil in die amtliche Preisregelung für Graz einbezogen werde. “Um die Preise der Fernwärme für die beziehenden Haushalte sozial verträglich zu gestalten”, so die KPÖ weiter. Die Landesregierung habe jedoch neuerlich abgelehnt, Schritte dahingehend zu setzen. “Offensichtlich hat die Landesregierung kein Interesse, die Fernwärmepreise in Graz nachhaltig zu senken”, meint KPÖ-Landtagsabgeordneter Werner Murgg abschließend.