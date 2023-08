Prost! Falstaff Voting: Das sind Kärntens beliebteste Klein­brauereien Radenthein - Das Lifestyle Magazin Falstaff war wieder auf der Suche nach den beliebtesten Mikrobrauereien in den einzelnen Bundesländern. Welche Betriebe es in Kärnten unter die Top 10 geschafft haben, liest du hier. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (90 Wörter) © pixabay

Mit rund 320 Braustätten ist Österreich weltweit eines der Länder mit der größten Dichte an Brauereien. Auch heuer hat das Lifestyle Magazin Falstaff wieder nach euren Favoriten gesucht. Rund 15.000 Teilnehmer haben im Voting um die beliebtesten Klein-, Gasthaus- oder Mikrobrauereien ihre Stimme abgegeben.

Das sind die Sieger

Auf Platz 1 in Kärnten schaffte es die Brauerei “Bierix” aus Radenthein mit 22 Prozent der Stimmen. Knapp dahinter, mit 21 Prozent der Stimmen, landete das “Brauhaus Breznik” aus Bleiburg. Platz 3 ging mit 17 Prozent der Stimmen an die Brauerei “Hochtalbier” in Bad Bleiberg.