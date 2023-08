Beschluss Erträge aus Motor­bootabgabe sollen direkt in freie See­zugänge fließen Klagenfurt - In der Sitzung der Kärntner Landesregierung am Dienstag wurde beschlossen, die Erträge aus der Motorbootabgabe der Schaffung und Aufrechterhaltung von freien Seezugängen zu widmen – das sind rund 2,5 bis drei Millionen Euro im Jahr. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (82 Wörter) © 5min.at

In der heutigen Regierungssitzung erfolgte eine entsprechende Richtlinienänderung. Die Maßnahme gehe auf das “Kärntner Seenvolksbegehren” zurück, so Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ): “Unsere Seen sind eines der Markenzeichen Kärntens und bestmöglich im Sinne einer Enkelverantwortung zu schützen.” Mit der Initiative der freien Seezugänge sei Kärnten schon einen wichtigen Schritt vorausgegangen: Für den kurzen Sprung ins kühle Nass seien bereits 25 davon geschaffen worden, zwei bis drei zusätzliche sollen demnächst erschlossen werden.