Kinder- und Jugend­anwaltschaft setzte sich für junge Erwachsene ein Kärnten - Mehr als 1.200 Beratungen wurden zwischen 2018 und 2022 von der Kinder- und Jugendanwaltschaft durchgeführt. Dies zeigt der Tätigkeitsbericht, den Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) in der heutigen Regierungssitzung vorgelegt hat.

In der heutigen Regierungssitzung, am 9. Mai 2023, wurde der Tätigkeitsbericht der Kärntner Kinder- und Jugendanwaltschaft für die Jahre 2018 bis 2022 von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) vorgelegt. In diesem Zeitraum gab es 1.222 Beratungen von Einzelpersonen und 14.403 Kinder, Jugendliche und Interessierte besuchten Veranstaltungen der Kinder- und Jugendanwaltschaft. Diese sei nun der Landesamtsdirektion zugeordnet, um noch deutlicher als unabhängige und weisungsfreie Ombudsstelle in Erscheinung zu treten. “Außerdem ist die Kinder- und Jugendanwaltschaft ein wichtiger Punkt für unsere Bemühungen, die Kinderarmut zu bekämpfen”, so Kaiser.