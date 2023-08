Im "Falstaff"-Voting Die besten Mikro­brauereien der Steier­mark: So habt ihr abgestimmt Steiermark - Dieses Jahr wurden im "Falstaff-Voting" in Österreich wieder die besten Mikrobrauereien gewählt - und ihr habt mit abgestimmt. Die Top 10 der steirischen Mikrobrauereien könnt ihr hier bei uns finden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay / Engin Akyurt

Zehn Mikrobrauereien standen schlussendlich dann zu Auswahl in der Steiermark. Insgesamt sind beim “Falstaff”-Voting mehr als 15.000 Stimmen abgegeben worden, die sich für ihre liebsten Mikrobrauereien ausgesprochen haben. Relativ klar vorneweg ist in der Steiermark die “Stubalm Naturbräu” in Pichling bei Köflach mit 28 Prozent der abgegebenen Stimmen. Dahinter folgen das “Brauhaus Bevog” in Bad Radkersburg (16 Prozent) und das “Noom” in Riegersburg (14 Prozent). Die beste Grazer Mikrobrauerei ist auf Platz 5 – das “Sudhaus”. Die weiteren Platzierungen findet ihr in unserer Infobox unten.