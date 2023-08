Planungen verzögern sich Regional­fluglinie "LILIAIR" bleibt vorerst am Boden Klagenfurt - Der Start der Regionalfluglinie LILIAIR verzögert sich weiter. Die LILIHILL GROUP will aber am Projekt festhalten, stellt man heute klar. Jedoch wackelt Klagenfurt als Heimatstandort. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (234 Wörter) Bei der Liliair-Präsentation: Peter Malanik, Dieter Kandlhofer und Kay Kratky (v. l. n. r.). © 5min.at Artikel zum Thema Kapital­aufstockung fix: Land wird Flughafen-Anteile erhöhen

Im April hätten die ersten Flugzeuge der neuen Fluglinie “LILIAIR” abheben sollen, welche das Klagenfurter Unternehmen “Lilihill” im Dezember groß bei einer Pressekonferenz angekündigt hatte. Flughäfen wie jene in Frankfurt, München und Hamburg hätten angesteuert werden sollen, doch buchbar sind diese bis heute nicht. “Aufgrund der aktuellen Entwicklungen am Airport Klagenfurt wird LILIAIR mehr Vorlaufzeit in den Start der Regionalfluglinie investieren”, heißt es nun in einer offiziellen Aussendung des Unternehmens. Fix ist: “LILIAIR wird als zuverlässige Airline mit hohem Serviceanspruch an den Start gehen.”

Klagenfurter Standort wackelt

Unklar sei allerdings, wo sich die “künftige Home Base” also der Standort der Fluglinie befinden werde, stellt man klar. “Die Entscheidung […] wird in einem Evaluierungsprozess getroffen werden, wobei sich mehrere Optionen in der Alpen-Adria-Region bieten.” Klagenfurt bleibe eine mögliche Destination der Regionalfluglinie. Jedoch sollen die Verhandlungen mit dem Airport Klagenfurt erst wieder aufgenommen, sobald die Gremien am Kärntner Flughafen wieder entscheidungsfähig sind und sich die rechtliche Situation geklärt habe.

Gesprächsbereitschaft vorhanden

Mit dem morgigen Tag ändert sich die Eigentumslage am Flughafen. Das Land Kärnten und die Stadt Klagenfurt werden aller Voraussicht nach zu den Minderheitseigentümern – wir haben berichtet. Sie hätten sich bisher gegen einen Vertrag mit der österreichischen Fluglinie gestemmt und den Projektverlauf verzögert, kritisiert LILIAIR. Seitens des Unternehmens bestehe aber auch in einer neuen Eigentümerinnenkonstruktion Gesprächsbereitschaft