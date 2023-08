"Wir sind der Verkehr" Critical Mass: Rad-Corso durch die Villacher Innenstadt Villach - „Wir sind der Verkehr!“ – dies ist das Motto der Critical Mass, die sich mittlerweile zu einem monatlichen Fixpunkt der Radszene in Villach entwickelt hat. Kommenden Donnerstag, 11. Mai, findet die Veranstaltung um 18 Uhr wieder statt. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (178 Wörter) © Critical Mass

Immer am zweiten Donnerstag des Monats treten bis zu 50 Radler*innen gemeinsam in die Pedale und erobern die Straßen der Innenstadt, um aufzuzeigen, dass es mehr Platz für’s Rad in der Stadt braucht. Critical Mass nennt sich die Bewegung, die vor 30 Jahren in San Francisco durch ein paar unerschrockene Aktivist*innen ins Leben gerufen wurde, weltweite Nachahmer*innen gefunden hat und mittlerweile auch seit über einem Jahr in Villach angekommen ist.

Villach soll zur Fahrradstadt werden

„Mit der Critical Mass Villach möchten wir zeigen, dass das Rad einfach das beste und schnellste Verkehrsmittel ist, um in Villach von A nach B zu kommen – und dass das Radeln in der Stadt obendrein Spaß machen kann.“ fasst Christoph Zettinig, Sprecher der Radlobby Villach, die Ziele der Critical Mass zusammen. „Gleichzeitig fordern wir aber auch, dass sich die Stadt zu einer Fahrradstadt weiterentwickelt. In solchen sorgen ausreichend Radwege, Fahrradstraßen und Begegnungszonen dafür, dass von Alt bis Jung mit Freude auf das Rad umgestiegen werden kann! Denn das wichtigste ist: Radfahren im Alltag soll einfach Spaß machen!“