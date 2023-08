Im Gemeinderat Bis zu 2.500 Euro: Zinsen­loses Darlehen für Flug­hafen-Mit­arbeiter einstimmig beschlossen Klagenfurt - Pro Flughafen-Mitarbeiter wird ein Darlehen in Höhe von 2.000 bis 2.500 Euro gestattet. Die Sozialabteilung der Stadt hat den entsprechenden Vertrag ausgearbeitet. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (186 Wörter) © 5min.at

Die über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klagenfurter Flughafens warten nach wie vor auf ihre Aprilgehälter. Auch nach der erfolgten und im Firmenbuch eingetragenen Kapitalerhöhung sei nicht absehbar, wie schnell sie ihr Geld tatsächlich ausbezahlt bekommen. Aus dem Grund hat Bürgermeister Christian Scheider einen entsprechenden Antrag eingebracht, ein zinsenloses Darlehen als finanzielle Überbrückungshilfe zu gewähren. Dieser Antrag wurde heute im Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Bis zu 2.500 Euro pro Mitarbeiter

Die Sozialabteilung der Stadt wurde im Vorfeld damit beauftragt, einen entsprechenden Vertrag auszuarbeiten. „Mein Dank gilt insbesondere dem Leiter der Sozialabteilung, Mag. Joachim Katzenberger, der in kürzester Zeit, diesen Vertrag erstellt hat“, sagt Bürgermeister Scheider. Konkret wird pro Flughafen-Mitarbeiter ein zinsenloses Darlehen in der Höhe von 2.000 bis 2.500 Euro als Soforthilfemaßnahme gewährt. Dieses muss dann, sobald die Aprilgehälter ausbezahlt worden sind, von den Mitarbeitern wieder zurückgezahlt werden. „Der einstimmige Gemeinderatsbeschluss freut mich sehr, denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Flughafens sind die Leittragenden in dieser schwierigen Situation. Es ist unsere Pflicht, ihnen kurzfristig zu helfen, damit sie ihren monatlichen Zahlungen nachkommen können“, so der Bürgermeister.