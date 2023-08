Großes Eröffnungswochenende: Am 17. Mai wird in der enJoy Bar der Sommer begrüßt St. Kanzian am Klopeiner See - Da kommt Partystimmung auf! Mit einem großen Summer-Opening feiert sich die enJOY-Cocktailbar am Klopeiner See von 17. bis 20. Mai 2023 zurück aus dem Winterschlaf. Am Programm stehen live Musik, Tänzerinnen sowie eine Ladies Night mit Musik aus den 90ern. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (257 Wörter) #GOODNews © Eventbox.at

Die enJOY-Cocktailbar am Klopeiner See geht mittlerweile in die neunte Saison und das muss natürlich gebührend gefeiert werden. Zur Saisoneröffnung am 17. Mai steigt eine 90er-Party speziell für Ladies! Mit Livemusik von Reinhard G. wird ab 18 Uhr der Sommer begrüßt. “Endlich geht es wieder los. Wie in den letzten Jahren gibt es auch heuer wieder unsere beliebte Outdoor-Cocktailbar direkt an der Promenade, den Pub-Biergarten und die Spielhalle. Ich freue mich wieder auf eine großartige Saison mit tollen Gästen”, so Inhaberin Sandra Jesse.

Südliches Flair

Der Klopeiner See in Südkärnten ist für sein südliches Flair und die Urlaubsstimmung bekannt. „Wer Lust auf ein bisschen Abwechslung hat und den Alltag hinter sich lassen will, ist bei uns genau richtig. Man fühlt sich wie in Italien, wenn man nach einem Spaziergang auf der Promenade den Sonnenuntergang bei einem Cocktail genießt. Die besondere Stimmung am Klopeiner See muss man einfach erlebt haben“, schwärmt Jesse. Im Juli und August wird das herrliche Ambiente der Bar mittwochs zudem mit Live-Musik umrahmt.

Party-Hotspot am Klopeiner See

Und auch zu späterer Stunde geht es im enJOY noch heiß her, ist die Cocktailbar doch als Party-Hotspot bekannt. Bis Mitternacht kann das Ambiente im Freien genossen werden, danach geht es noch bis 2 Uhr früh drinnen weiter – gute Laune garantiert. So steigt am 19. Mai wieder die beliebte Gschpusi-Party und am 20. Mai lässt man das Wochenende mit der Bottle Night ausklingen. Alle weiteren Infos zu aktuelle Veranstaltungen im enJOY findest du hier.