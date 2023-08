Am 11. Mai Militärischer Festakt: Tradition und Gedenken in der Windisch-Kaserne Klagenfurt - Am Donnerstag, den 11. Mai 2023 um 10.30 Uhr, lädt das Stabsbataillon 7 zum diesjährigen Traditionsgedenktag in die Klagenfurter Windisch-Kaserne (künftig Goess-Kaserne). von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (145 Wörter) © Wolfgang Hinteregger/Bundesheer

Bei dieser Feier wird an die Gefallenen und Toten, insbesondere jener der Kärntner Freiwilligen Schützen sowie des ‘k. u. k. Feldjägerbataillons’ gedacht, die im 1. Weltkrieg und im Kärntner Abwehrkampf ihr Leben lassen mussten. Im Gedenken an die 8er-Jäger und Kärntner Freiwilligen Schützen werden traditionell auch schon am Vortag, bei der Teppner-Kapelle im Kärntner Freiwilligen Schützenpark in Villach-Warmbad und im 8er-Jäger-Park in Klagenfurt am Wörthersee, Kränze niedergelegt.

Militärischer Festakt

Neben den Traditionsverbänden des Stabsbataillons 7 – die 8er-Jäger Kameradschaft und die Kärntner Freiwilligen Schützen – werden auch Kameradschaftsverbände aus Italien und Slowenien an diesem militärischen Festakt teilnehmen. Musikalisch umrahmt wird diese Veranstaltung durch die Militärmusik Kärnten unter der Leitung von Militärkapellmeister Oberst Dietmar Pranter. Weitere Informationen zum Stabsbataillon 7 und der „leichten“ 7. Jägerbrigade findest du hier.