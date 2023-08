100-Jahr-Jubiläum 100 Euro für Abo: VSV startet mit Jugend­tarif in die Jubiläums­saison Villach - Der VSV hat besonders für seine jungen Fans zum diesjährigen 100-Jahr-Jubiläum ein Paket geschnürt. Statt 250 Euro wird das Jugend-Steher-Abo für sie nur 100 Euro kosten. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (225 Wörter) #GOODNews © VSV / Krammer

100 Jahre alt wird der VSV dieses Jahr und zu diesem Anlass wird man den Jugendlichen bis 18 Jahren, sowie den Lehrlingen, Grundwehrdienern und Schülern ein “ganz besonderes” Jubiläumspaket schnüren, wie der VSV in einer Pressekonferenz gemeint hat. 100 Euro wird das Jugend-Steher-Abo in der Jubiläumssaison 2023/24 kosten – statt 250 Euro. Alle Sitzplatz-Abos, wie auch Abos der Kategorie “Steher reserviert” werden für die Jugendlichen um 100 Euro im Vergleich zum Vorjahrespreis reduziert. Mit dieser Jugendaktion will man die Halle wieder beleben. Gerade während der Corona-Zeit war sie doch sehr leer. Die Ticketpreise allgemein steigen um fünf Prozent, der Abo-Verkauf startet am 15. Mai.

Alte und verdiente VSV-Persönlichkeiten werden geehrt

Zudem wird es ein Vorbereitungsspiel im September für die Fans geben, so VSV-Finanzvorstand Andreas Schwab. Auch wird Ende September, im Rahmen einer großen VSV-Gala, eine Ehrung für alte und verdiente Spieler und Persönlichkeiten stattfinden. Und wie gehabt findet am 3. August die Mannschaftspräsentation im Rahmen des Villacher Kirchtags statt.

VSV-Finanzvorstand Andreas Schwab © VSV / Krammer

Hochkarätige Freundschaftsspiele

Der Kader selbst wird kaum verändert – “es stehen soweit keine Änderungen an”, meint Schwab. Die Jugend soll jedoch massiv gefördert werden. Die diesjährige Eishockey-Saison beginnt dann übrigens am 16. September, davor hat man aber noch einige Freundschaftsspiele unter anderem gegen die Uni-Mannschaft der Yale University aus den USA. Die Heim-Freundschaftsspiele sind im Abo-Preis mit inbegriffen.