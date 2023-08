Offiziell: Öffentliche Hand wieder Mehrheits­eigentümer am Klagenfurter Flughafen Klagenfurt - Die Kärntner Landesregierung hat heute die nötigen Mittel für die Kapitalerhöhung am Flughafen freigegeben und genehmigt - wir haben berichtet. Nun prescht auch die Stadt Klagenfurt nach. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (196 Wörter) © 5min.at Artikel zum Thema Kapital­aufstockung fix: Land wird Flughafen-Anteile erhöhen

Mit einer Kapitalerhöhung wollen das Land Kärnten und die Stadt Klagenfurt ihre Flughafenanteile aufstocken – wir haben berichtet. Nachdem die Landesmittel in der heutigen Regierungssitzung freigegeben wurden, zieht nun auch die Stadt Klagenfurt nach. Einstimmig wurde im Gemeinderat der Beschluss zur Kapitalerhöhung in der Klagenfurter Flughafen Betriebsgesellschaft gefasst. Damit sichern sich Stadt (11,06 Prozent) und Land (46,6 Prozent) wieder die Mehrheitsanteile am Klagenfurter Airport. “Wir haben unsere Verantwortung wahrgenommen und auch die Flughafen-Mitarbeiter mitberücksichtigt. Jetzt sind sofort die weiteren erforderlichen Schritte, wie beispielsweise der Syndikatsvertrag, in enger Abstimmung mit dem Land Kärnten einzuleiten”, teilt Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) mit.

Klagenfurter Volkspartei für das Ziehen der Call Option

„Es freut mich, dass nun auch die anderen Fraktionen auf die ÖVP-Linie eingeschwenkt sind“, zeigt sich ÖVP-Clubobfrau Julia Löschnig erfreut. Im Interesse der Bürger gelte es jetzt die richtigen Schlüsse zu ziehen und baldige Maßnahmen zu setzen. Das betont auch der gf. ÖVP-Stadtparteiobmann Markus Malle. „Der nächste logische Schritt ist nun, dass die Gremien der Stadt Klagenfurt ebenfalls das Ziehen der Call Option beschließen“, sagt Malle nach dem entsprechenden Entscheid im Aufsichtsrat der Kärntner Beteiligungsverwaltung.