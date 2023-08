Grüne fordern nun eine Lösung Ist an steirischen Kranken­häusern bald Gefahr in Verzug? Steiermark - Die Situation sei beunruhigend, es brauche endlich konkrete Verbesserungen, um das vorhandene Gesundheitspersonal zu halten und die prekäre Situation im steirischen Spitalswesen zu verbessern, sind sich die Grünen sicher. Man fordert nun einen überparteilichen Gesundheitsgipfel und wird eine Dringliche Anfrage bei der nächsten Landtagssitzung einbringen. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (263 Wörter) Grüne Gesundheitssprecher Georg Schwarzl und Grüne Klubobfrau Sandra Krautwaschl. © Grüne Stmk

“Die Dramatik verlangt nach Sofortmaßahmen. Das heißt: Löhne rauf. Arbeitsbedingungen verbessern. Personal entlasten und Hilfsdienste einstellen”, meint die Grüne Klubobfrau Sandra Krautwaschl zum derzeitigen steirischen Gesundheitssystem. “Wenn noch mehr Betten gesperrt werden müssen, ist Gefahr im Verzug, weil es dann keine Notfallversorgung mehr gibt”, verdeutlichte der Vorstand der LKH-Uniklinik für Innere Medizin, Alexander Rosenkranz, bei einer Podiumsdiskussion im Uni-Klinikum. Auch Mitarbeiter der KAGes schilderten die aktuelle Situation in den Spitälern und zeigten sich besorgt darüber, wie sie den Sommer und die Urlaubszeit überstehen sollen.

“Prekäre Situation”

Angesichts dieser prekären Situation fordern die Grünen einen überparteilichen Gesundheitsgipfel, um die notwendigen Schritte einzuleiten. Die bisherigen Aktivitäten der steirischen Landesregierung würden nicht darauf schließen lassen, dass man in der Lage sei, die akuten Probleme im steirischen Spitalswesen wirksam zu bekämpfen. „Trotz der Einsicht, dass der Mangel an Pflegepersonal und Ärzten nicht kurzfristig behoben werden kann, werden noch immer nicht alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das vorhandene Personal durch verbesserte Rahmenbedingungen zu halten”, kritisiert der Grüne Gesundheitssprecher Georg Schwarzl.

Dringliche Anfrage in der nächsten Landtagssitzung

“Wir haben schon mehrfach gezeigt, dass wir bereit sind, auch überparteilich an Lösungen für drängende Probleme zu arbeiten. Das ist jetzt dringend notwendig, um das steirische Spitalswesen zu stabilisieren und langfristig abzusichern”, so Krautwaschl. Sie unterstreicht die Dringlichkeit mit einer entsprechenden Anfrage in der nächsten Landtagssitzung an die Gesundheitslandesrätin. Diese kann sich anhand von 17 Fragen dazu äußern, wie sie das steirische Spitalswesen gut durch den Sommer bringen will.