Frau in der Wirtschaft Sommerferien kommen: Platt­form erleichtert Suche nach Betreuungs­angeboten Kärnten - Neun Wochen Ferien: Für viele berufstätige Mütter ist es jedes Jahr eine Herausforderung, eine geeignete Sommerbetreuung während der schulfreien Zeit zu finden. Frau in der Wirtschaft erleichtert die Suche und hat auf einer eigenen Plattform alle Angebote in Kärnten zusammengefasst. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (230 Wörter) #GOODNews © FiW/Maria Wawrzyniak

“Egal ob Voll-, Teilzeit oder geringfügig beschäftigt, Mütter sind im Sommer doppelt gefordert. Die Sommerferien sind auch mit ein Grund, warum so viele Teilzeitbeschäftigte darauf verzichten, Vollzeit zu arbeiten”, unterstreicht Astrid Legner, Vize-Präsidentin der WK-Kärnten und Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft (FiW) Kärnten. Sie fordert einmal mehr ein flächendeckendes und ganzjähriges Angebot von Kinderbildungs- und Betreuungsplätzen mit Öffnungszeiten, welche dem Bedarf berufstätiger Eltern entsprechen. Nur so werde es gelingen, mehr Frauen für Vollzeitjobs zu begeistern.

Plattform mit Infos zur Sommerbetreuung

Um die Suche nach der optimalen Betreuung zu erleichtern, hat FiW auch heuer wieder auf der Plattform www.sommerbetreuung.at alle in Kärnten angebotenen Sommerbetreuungsprogramme, sowohl von öffentlichen als auch privaten Kinderbetreuungseinrichtungen, gelistet. Über eine Suchfunktion können Angebote nach Regionen, Monaten, mit oder ohne Übernachtung gesucht und gefunden werden. Ständig wird das Angebot aktualisiert und ergänzt. “Wer selbst eine Sommerbetreuung für Kinder anbietet, kann sich jederzeit bei uns melden und wir stellen kostenlos alle Informationen online”, so Tanja Telesklav, Landesgeschäftsführerin von FiW Kärnten.

Auch Wirtschaftskammer bietet drei Camps an

Aktuell sind 54 Angebote gelistet. Zusätzlich bietet die Wirtschaftskammer Kärnten drei Camps mit insgesamt sechs Wochen Sommerbetreuung an. „Wir wollen nicht nur reden, sondern auch handeln“, ergänzt Telesklav. Eines davon ist das erste Mädchen Informatik-Sommercamp 2023 „Junioruni Minecraft“.