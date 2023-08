Von 20 auf 10 Grad Deutliche Abkühlung und viel Regen: Eisheilige kommen wieder ins Land Steiermark - Ab 11. Mai kommen die Eisheiligen wieder ins Land - und mit ihnen auch deutlich kühlere Temperaturen. Während wir heute noch um die 20 Grad haben wird es ab Donnerstag dann deutlich kühler. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (142 Wörter) © Hannah Kulmitzer

Bis inklusive morgen soll es jedenfalls noch verbreitet trocken bleiben. “Lediglich am Nachmittag könnte es in der westlichen Obersteiermark einige Schauer geben”, meint eine Experten der “GeoSphere Austria” gegenüber 5 Minuten. Im restlichen Land dürfte es am morgigen Mittwoch allerdings noch halbwegs freundlich sein. Spätestens mit Donnerstag kommt dann jedoch ein Adriatief ins gesamte Land und es wird sehr regnerisch und trüb.

Es kühlt jetzt deutlich ab

“Aktuell haben wir noch fast 20 Grad stellenweise, am Donnerstag wird es dann auf 10 bis 12 Grad abkühlen”, so die Expertin. Zudem werde es den ganzen Tag über regnen. “Das hält dann auch übers Wochenende.” Bis inklusive Sonntag sollte es auf jeden Fall kühl und nass in der Steiermark bleiben. Erst am Montag wird es wieder wärmer, nachmittags erwarten uns allerdings auch da Schauer. Die Temperaturen: 18 bis 19 Grad.