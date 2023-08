Wetterprognose Abkühlung: Italientief bringt Regen­schauer auch nach Kärnten Kärnten - Ein Italientief sorgt in den nächsten Tagen dafür, dass die Temperaturen wieder sinken. Auch einige heftige Regenschauer werden über Kärnten ziehen. von Phillip Plattner/Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (242 Wörter) © 5min.at

Gerade noch herrschten Frühlingsgefühle mit viel Sonnenschein und Temperaturen von über 20 Grad. Jetzt soll es allerdings wieder kühler werden. Grund dafür ist ein Italientief, welches während der nächsten Tage auch in Kärnten für Abkühlung sorgen wird.

Morgen kommt der Regen

Bereits am Mittwoch kommt Kärnten in den Einflussbereich des Italientiefs. “Es werden zwischen 30 und 60 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet, am meisten in Oberkärnten und den Karnischen Alpen”, erklärt Andreas Mannsberger von der GeoSphere. Der Regen soll sich bis zum Abend auf weite Teile Kärntens ausbreiten. Doch der Experte gibt Entwarnung: “Der Regen dürfte keine größeren Probleme bereiten, maximal könnte wieder ein Acker regional unter Wasser stehen aber voraussichtlich nichts Größeres.” Die Temperaturen können auf bis zu 9 Grad sinken.

Schneefallgrenze sinkt

Am Donnerstag sorgt ein Italientief für weiteren Regen. Außerdem soll es mit Temperaturen zwischen 8 und 12 Grad sehr kühl bleiben. Am Nachmittag könnte sich trotzdem die Sonne zeigen. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 1.600 Meter.

Wetter am Wochenende

Auch der Freitag bleibt größtenteils trüb und ist stellenweise von Regenschauern geprägt. Die Sonne bleibt meist von dichten Wolken verdeckt. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad. Am Samstag lockern die Wolken auf und die Sonne kommt wieder mehr zum Vorschein. Einzelne Schauer sind aber trotzdem möglich. Auch die Temperaturen steigen wieder etwas nach oben, es werden zwischen 12 und 17 Grad erwartet.