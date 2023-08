Mutter wollte Sohn (5) töten: 20 Jahre für versuchten Mord

Schreckliche Szenen haben sich am 31. Mai am Vormittag in einer Wohnung in der Grazer Sackstraße ereignet. Eine Mutter hatte dort ihren 5-jährigen Sohn mit einem Messer schwer verletzt und spielte mit dem Gedanken, sich auch selbst zu töten – wir haben berichtet. Die Nachbarin konnte den Sohn retten, nachdem die Mutter zu ihr rübergekommen war und um ein Handy gebeten hatte.

20 Jahre Haft – Urteil noch nicht rechtskräftig

Die 42-jährige Frau wurde nun am heutigen Dienstag, den 9. Mai, von den Geschworenen für Schuldig befunden und wegen versuchten Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt. Zudem soll sie in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.