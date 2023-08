Polizei ermittelt

Zwei Mädchen bei Unfall in Freizeit­anlage schwer verletzt

Weiz - Dienstagmittag, 9. Mai 2023, ereignete sich in einer Freizeitanlage in Rabendorf ein Unfall. Zwei Mädchen (14,15) erlitten schwere Verletzungen. Sie mussten mittels Rettungshubschraubern (C12, C16) in das LKH Graz transportiert werden.