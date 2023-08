Am 11. Mai Karriere-Info-Börse: Stadt Villach informiert auf der „Meet&Match“ Villach - Kommenden Donnerstag, 11. Mai, findet an der Fachhochschule die „Karrieremesse für Beruf und Studium Meet&Match“ statt. Die Stadt Villach informiert an ihrem Stand über vielen unterschiedlichen Jobmöglichkeiten, die sie jungen Menschen bietet. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (221 Wörter) © FH Kärnten

Die Stadt Villach ist eine gute Arbeitgeberin, die in den unterschiedlichsten Bereichen viele Karrieremöglichkeiten bietet. „Wir suchen aktuell in etlichen unserer Abteilungen nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, sagt Personalreferent Bürgermeister Günther Albel. „Bei dieser fachspezifischen Veranstaltung an der Fachhochschule laden wir Interessierte herzlich ein, sich ausführlich zu erkundigen.“ Die Stadt Villach versucht in innovativen Projekten, wie etwa „study&work“, Studentinnen und Studenten frühzeitig zu motivieren und für einen Job zu engagieren. Bürgermeister Albel: „Möglichst praxisnahe Ausbildung ist ein großer Vorteil. Die vielen attraktiven und zukunftsweisenden Studiengänge der Fachhochschule zeigen dies.“ Bei der Karrierebörse am Donnerstag am Campus Villach gibt es auch Informationen über ein Studienpraktikum bei der Stadt Villach, die Variante einer Abschlussarbeit im Magistrat, Trainee-Programme und natürlich offene Jobs.

Meet&Match macht Lust auf Karriere

Die Stadt Villach lebt seit vielen Jahren eine sehr konstruktive, moderne und erfolgreiche Partnerschaft mit der Fachhochschule. Fachhochschulreferent Stadtrat Christian Pober: „In etlichen Projekten und laufenden Studien der Stadt Villach sind Studentinnen und Studenten der Fachhochschule eng eingebunden. Von dieser Partnerschaft profitieren die Studierenden ebenso wie wir als Stadt.“ Neben der Stadt Villach sind bei der „Meet&Match Karrieremesse für Beruf und Studium“ zahlreiche Unternehmen vertreten, die den jungen Menschen ebenfalls Einblicke in ihren Betrieb und Jobchancen eröffnen wollen.