Demo in Klagenfurt Parade am Wörther­see: Rad­fahrer wollen somit ein Zeichen setzen Klagenfurt/Reifnitz - Die Bewegung Critical Mass kommt wieder nach Kärnten. Unter dem Motto "Radspaß statt Abgas" organisieren die Klagenfurter, Villacher und St. Veiter Teile der Bewegung eine nachhaltige Alternative zum GTI-Treffen. An Christi Himmelfahrt ist rund um den Wörthersee mit einer Radparade zu rechnen. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (312 Wörter) SYMBOLFOTO © Harry Schiffer

Wo in der Vergangenheit die GTIs den Wörthersee beherrscht haben, soll das Zweirad die Oberhand zurückgewinnen. Critical Mass ist eine weltweite Bewegung, bei der sich hauptsächlich Radfahrer scheinbar zufällig und unorganisiert treffen, um mit gemeinsamen Fahrten durch Innenstädte auf den Radverkehr als Form des Individualverkehrs aufmerksam zu machen.

Parade für lebensfreundlichere Straßen

Dem Leitgedanken der weltweiten Critical Mass-Bewegung folgend findet heuer eine familienfreundliche Fahrradparade am Wörthersee statt. „Die CMI am Wörthersee soll dem Fahrrad als Alternative zum Auto zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen und den Bedarf an ausreichend breiter und sicherer Radinfrastruktur aufzeigen. Wir setzen damit ein Zeichen für die Verkehrswende und wollen die Straßen wieder lebensfreundlicher gestalten“, kommentiert eine Kärntnerin aus dem Organisationsteam.

An Christi Himmelfahrt

Start der rund 11 Kilometer langen Fahrradparade ist Donnerstag, 18. Mai 2023 um 13.45 Uhr am Neuen Platz in Klagenfurt. Die Route führt von dort entlang der Villacher Straße zum Minimundus, wo Radfreunde sich ab etwa 14.30 Uhr der Parade noch anschließen können. Weiter geht es entlang der Süduferstraße schließlich in die ehemalige GTI-Metropole Reifnitz, wo eine Kundgebung stattfindet. Zum Ausklang stoßen die Teilnehmer dort in einer Gaststätte auf eine nachhaltige Zukunft des Radverkehrs an. Eingeladen sind alle, die mit einer Radparade ein klares Signal für eine touristische und verkehrspolitische Neuorientierung der Region setzen wollen.

Verkleidet als Wörtherseemandl

“Da die Critical Mass eine weltweite Bewegung ist, rechnen wir mit reger internationaler Beteiligung. Sie wird deshalb auch weit über die Grenzen Kärntens ausstrahlen”, ist das Organisationsteam überzeugt. Testimonial der Aktion ist übrigens das Wörtherseemandl. Es steht sinngemäß für den Wert der Natur und für einen naturverträglichen Tourismus. Wer mag ist aufgerufen, sich für die Fahrt als Wörtherseemandl zu kostümieren. Die originellste Verkleidung wird am Ende mit einem tollen Preis gekürt.