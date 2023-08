Am Mittwoch Closing WARM-UP mit NoooN im Bollwerk Klagenfurt Klagenfurt - Bist du bereit für eine unvergessliche Nacht? Dann schnapp dir deine Freunde und komme am Mittwoch, dem 17. Mai, zum Closing Warm-up in das Bollwerk Klagenfurt. Musik Produzent und DJ NoooN sorgt an diesem Abend für passende Partystimmung! von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (229 Wörter) Werbung © Montage: Bollwerk/Nooon

Das Bollwerk im Gewerbeweg 46 ist seit langem ein Hotspot in der Klagenfurter Clubszene und bekannt für seine pulsierende Atmosphäre, erstklassige Musik und unzählige Auftritte verschiedener Interpreten wie zum Beispiel Katja Krasavice, Big N, Aftershock und viele mehr. Mit der abwechslungsreichen Musik in der Diskothek, schafft das Bollwerk die perfekte Umgebung zum Feiern für Jedermann. Ab 21 Uhr kannst du hier die Korken knallen lassen und mit deinen Freunden bis in die frühen Morgenstunden feiern. Auch diesen Mittwoch ist ein besonderer Gast zu Besuch. Der DJ und Produzent NoooN sorgt am 17. Mai im Bollwerk für die passende Stimmung.

© Bollwerk Klagenfurt

20 Millionen Aufrufe im letzten Jahr

Auch abseits von Tiktok ist NoooN der Kickstarter des Jahres 2022. Innerhalb weniger Monate konnte der junge Produzent und DJ über 400.000 monatliche Hörer auf Spotify für sich gewinnen und in Folge dessen bereits mit diversen Stars wie Harris & Ford arbeiten. Songs wie “Sali Bonani”, “Dubi Dam Dam” und etliche Remixe wie “The Ketchup Song” oder “Disco Party Party” verschafften dem DJ im letzten Jahr über 20 Millionen Aufrufe. Auch diversen Band-Kooperationen und Kollaboration haben NoooN in diesem Jahr geholfen sich aus Österreich hinaus im deutschsprachigen Raum zu etablieren. So bekennen sich Bekanntheiten wie zum Beispiel Montana Black, Knossi, Wilke Zierden, Maria Clara Groppler und viele weitere bereits als treue Fans von NoooN.