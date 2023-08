Das Beste für dein Rad Fahrrad­genuss pur: Erlebe erst­klassigen Service und exklusive Leistungen bei Bikedevilz Villach-Drobollach - Entdecke ein Bikegeschäft, das sich abhebt! Bei Bikedevilz Lakeside GmbH in Drobollach am Faaker See steht erstklassiger Service im Fokus. Bikedevilz will Kunden auch während der Saison einen schnellen Service bieten und deshalb werden Gabel und Dämpferservice direkt im Haus durchgeführt. Beide Mitarbeiter sind durch Schulungen bei Fox Suspension zertifiziert. Weiters sind die Bikedevilz in Drobollach Servicepartner von Canyon Bikes und Radon Bikes. Für diese beiden Marken können Servicearbeiten und Garantieabwicklung für online gekaufte Räder, angeboten werden. von Tanja Janschitz 3 Minuten Lesezeit (440 Wörter) Werbung © 5min.at

Mit dem Frühling startete auch die Radsaison in Kärnten. Einer, der sich besonders darüber freut, ist Erwin Katzbauer, Eigentümer der Bikedevilz Lakeside GmbH in Drobollach am Faaker See. Das neue Radparadies hat seine Türen seit dem 6. März geöffnet und steht vor allem für eines: Qualität. “Ich würde nie etwas verkaufen, dass ich nicht selbst fahren würde”, betont der Radexperte im Gespräch mit 5 Minuten. In seinem neuen Store sind bekannte Marken, wie ACADEMY, CENTURION, COMMENCAL, ORBEA, ROCKY MOUNTAIN, oder S’COOL erhältlich.

15-Prozent-Rabattaktion für Kinderräder

Auch für Kinder hat der Betreiber die passenden, fahrbaren Untersätze zu bieten: “Es ist sehr wichtig, für Kinder ein wirklich leichtes und gut funktionierendes Fahrrad zu haben, damit sie den Spaß am Fahrradfahren erleben können”, weiß der gebürtige Steirer, der seit mehr als 20 Jahren im Fahrradgeschäft tätig ist. Empfehlen würde der Profi die Marken S’Cool und Academy der Firma coolmobility. “Es sind tolle Alternativen zu Woom-Rädern, welche dieselbe Qualitätsstufe und dieselbe Gewichtsklasse bieten, allerdings etwas preiswerter sind”, hebt er die Vorteile hervor. Zudem bietet man bei Bikedevilz über die gesamte Saison 15 Prozent Rabatt auf alle Kinderräder dieser beiden Marken. Auch E-Bikes für Kinder sind in dem Fahrradgeschäft erhältlich. “Damit die Kids mit ihren Eltern mithalten können”, schmunzelt der Eigentümer.

Wie cool ist das denn? Es gibt 15 Prozent Rabatt auf alle Kinderräder der Marken S’Cool und Academy. © 5min.at Aber auch sonst ist der Fahrradhändler top ausgestattet. © 5min.at Erhältlich ist alles: Vom Mountainbike, über Zubehör bis hin zur passenden Bekleidung. © 5min.at

E-Bikes in der Light-Version

Bei den “Großen” liege derzeit das ORBEA Rise im Trend. Hierbei handle es sich um die hochwertige Light- Version eines E-Mountainbikes. “Das Fahrgefühl kommt nahe an ein normales Mountainbike heran. Für all jene, die festgestellt haben, dass das Fahren mit einem normalen Fahrrad ihnen doch mehr zusagt”, erklärt der Fachmann.

Wert wird auf guten Service gelegt

“Wir wollen uns abheben von anderen Fahrradgeschäften und haben uns deshalb verstärkt auf den Service konzentriert”, so der Eigentümer. Wenn es die Ersatzteilsituation zulässt, bietet Bikedevilz einen 24-48 Stunden-Service an. Reparaturen und Servicearbeiten an Fahrrädern aller Marken werden angeboten. ”Sehr wichtig ist uns auch die richtige Beratung beim Fahrradkauf. Es sind sehr viele Biker mit nicht passenden Rahmengrößen unterwegs. Wir haben einen kleinen Laden und nicht alles auf Lager, darum können wir den Kunden Bikes verkaufen, die passen, und nicht das, was raus muss, weil es im Lager steht oder der Kunde mit Lockangeboten zum Spontankauf überredet wird”, meint der Experte. Zur Hand geht Katzbauer dabei übrigens sein Lehrling Raphael. “Er ist der erste Fahrrad-Mechatroniker- Lehrling Villachs und auf einem guten Weg, einer der besten in Kärnten zu werden”, ist der Betreiber stolz.