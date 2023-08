Sicher unterwegs mit deiner ERGO Versicherung Let's (ER)GO - Deine Kfz-Zulassungsstelle für alle Bezirke in Kärnten! Klagenfurt/Kärnten - Das Zulassen und Versichern eines Fahrzeugs kann eine lästige Angelegenheit sein, aber damit ist nun Schluss! Die ERGO Kfz-Zulassungsstelle in Klagenfurt steht dir beim gesamten Zulassungsprozess zur Seite. Dabei ist egal, ob es sich um dein Auto, Motorrad, Wohnmobil oder deinen Oldtimer handelt. Mit ihrem erfahrenen und kompetenten Team findet die Kfz-Zulassungsstelle die perfekte Lösung für dich und deine Bedürfnisse - und das in ganz Kärnten! Also worauf wartest du noch? Let's (ER)GO! von Lea Perhab 2 Minuten Lesezeit (284 Wörter) Werbung Deine ERGO Kfz-Zulassungsstelle für ganz Kärnten im Motodrom Harley-Davidson® Klagenfurt! © ERGO Versicherung

Die ERGO Versicherung dürfte wohl den meisten ein Begriff sein und das zurecht! Hinter ERGO stecken internationale Größen am Versicherungsmarkt, denn sie ist Teil der “Munich Re”, welche weltweit führend im Versicherungsgeschäft ist. ERGO ist in über 30 Ländern in ganz Europa und Asien vertreten und kann somit nicht nur mit ihrem regionalen Know-How punkten, sondern ist auch ein globaler Player. Kompetenz und Kundensicherheit stehen bei ERGO stets an oberster Stelle.

"Wir nutzen unser Expertenwissen zum Vorteil unserer Kunden und ihrer speziellen Bedürfnisse. " ERGO Versicherung

ERGO Versicherung – Günstig, vielseitig und erfahren!

In Österreich kann ERGO auf über 100 Jahre Erfahrung im Versicherungswesen zurückblicken und ist somit ein absoluter Experte in den verschiedensten Bereichen. Ein besonderer Schwerpunkt der ERGO Versicherung liegt auf Vorsorgelösungen für Privatkunden – die damit einhergehende Produktpalette ist sehr vielseitig. Sie reicht von umfassenden Kranken-, Lebens- und Unfallversicherungen über Sachversicherungen wie Kfz und Haushalt/Eigenheim bis hin zu Gewerbe- und Industrieversicherungslösungen für Firmenkunden. Selbst bei Zahnversicherung und Zahnersatz findet ERGO für dich das perfekte Angebot. Wer sich also nach einer Versicherung umschaut, die ein super Preisleistungsverhältnis hat und mit einer breiten Produktpalette überzeugen kann, wird bei ERGO garantiert fündig! Mehr zu den Angeboten bei ERGO findest du hier.

V.l.n.r.: Tamara Santer, Damir Cerkezovic und Doris Fritzl sind deine Ansprechpartner bei der ERGO Kfz-Zulassungsstelle in Klagenfurt. © ERGO Versicherung

Harley oder Oldtimer versichern? Kein Problem für ERGO!

Alle Fahrzeugbesitzer in Kärnten aufgepasst, denn eine ERGO Kfz-Zulassungsstelle befindet sich auch in Klagenfurt! Die Stelle in der Lodengasse 23 hat soeben ihren ersten Geburtstag gefeiert und besteht aus einem dreiköpfigen kompetenten Team, welches dir bei deiner Fahrzeuganmeldung in allen Kärntner Bezirken unter die Arme greift. Es ist egal, ob du eine Versicherung für dein Auto, Motorrad, Wohnmobil oder deinen Oldtimer abschließen möchtest, das ERGO-Team in Klagenfurt weiß, worauf es ankommt!