Plus Geschenks-Idee für alle, die spät dran sind Mit den Öffis zum Muttertags­ausflug Kärnten - Die Fahrt zum Muttertagsausflug nutzen: Bequem und sicher unterwegs mit den Öffis. Das geht mit dem Freizeit-Ticket: Damit seid ihr auch am Muttertag in ganz Kärnten um nur 11 Euro pro Person mit den städtischen, wie auch regionalen Linienbussen und den Nahverkehrszügen unbegrenzt unterwegs. Für Kinder bis 15 kostet das Freizeit-Ticket nur 6 Euro. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (94 Wörter) Werbung © Madlin Peko

Ins Museum, zum Spaziergang am See oder ins Restaurant: Mit den Kärntner Linien entspannt, kostengünstig und stressfrei ankommen. Gleich Muttertagsausflug mit dem Routenplaner der Kärntner Linien organisieren.

Noch kein Muttertagsgeschenk?

Wie wäre es mit einem Jahr unbegrenzte Mobilität in ganz Kärnten für deine Mama? Ein Geschenk fürs ganze Jahr, nicht nur am Muttertag: Das Kärnten Ticket ist das perfekte Geschenk für alle, die gerne mit Bus und Bahn in Kärnten unterwegs sind. Gleich online bestellen! Und bei Bedarf bereits am Sonntag starten.