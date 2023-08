Marketing neu gedacht Via Screens: Mit monitor­werbung junge Talente finden Kärnten - Die FH Kärnten stockt ihr Digital-out-of Home Inventar um vier zusätzliche Screens bzw. Semi-Outdoor Displays auf. Unternehmen können damit die Fachkräfte von morgen noch treffsicherer ansprechen. Und zwar über monitorwerbung Kärnten, die schon heute an über 30 Schul- und Aus-bildungsstandorten täglich bis zu 50.000 Schüler:innen sowie Studierende erreicht. von Carolina Kucher 4 Minuten Lesezeit (556 Wörter) Werbung Jung, bewegt, aufmerksamkeitsstark: Screens in Schulen und Ausbildungsstätten ziehen die Blicke junger Menschen auf sich. © Martin Hofmann

Aktuelle Infos zu Kursen und Veranstaltungen, Erfolgsmeldungen von Studierenden, Video-Rückblicke zu Events, Job-Angebote und seit neuesten auch jedes Posting der FH Kärnten: Dieser gelungene Content Mix sorgt dafür, dass die zwei Screens, die am Campus Villach im Eingangsbereich installiert wurden, täglich die Blicke von rund 1.500 Studierenden auf sich ziehen. Eine Tatsache, die sich dank monitorwerbung Betriebe auf der Suche nach jungen Talenten gezielt zu Nutze machen können: Denn einer der beiden Screens wird vom Kärntner Digital-out-of Home Experten vermarktet und kann für Schaltungen gebucht werden. Ebenso wie 45 zusätzliche monitorwerbung-Screens an über 30 Schul- und Ausbildungsstandorten, die in Kärnten täglich bis zu 50.000 Schüler:Innen und Studierende erreichen.

Direkt von Social Media auf die Screen

Wichtig dabei: Mit dem eigenen Unternehmen in Kontakt zu treten, muss den jungen Menschen so einfach wie möglich gemacht werden. Einen Tipp dazu hat Tanja Schwab, Public Relations und Social Media bei der FH Kärnten: „Aus Erfahrung wissen wir, dass Studierende die Infomonitore vor allen aufgrund der Vielfalt und des Servicecharakters der ausgespielten Infos schätzen. Direkt von unseren Social Media Kanälen auf die Screens, informieren wir unsere Studierenden über Aktuelles aus der Lehre, Veranstaltungen und geben via Videos Einblicke in unsere Studiengänge. Wir setzen auf einen qualitativen Informationsfluss für eine bestmögliche Unterstützung unserer Studierenden”, so Schwab. “Darüber hinaus ist vom Blick hinter die Kulissen über aktuelle Projekte in Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern bis hin zu Praktikumsmöglichkeiten alles dabei.”

Digitale Screens als wertvolles Marketing-Tool

Auch für Petra Bergauer, Leitung Marketing & PR der FH Kärnten, sind die Screens eine Bereicherung im Marketing-Mix. „Die Displays bieten eine gute Möglichkeit, sowohl unsere Inhalte zu transportieren als auch jene unserer Partner. In Kombination ergibt sich somit viel wertvoller Input für unsere Studierenden und Mitarbeiter.” Aus diesem Grund stattet die FH Kärnten bis Ende des Semesters auch die Campusse Feldkirchen, Spittal und Klagenfurt mit neuen Indoor Screens bzw. Semi-Outdoor Displays aus. Sie können dann ebenfalls über monitorwerbung Kärnten gebucht werden. „Besonders interessant ist das für Unternehmen, die hier ihre künftigen Mitarbeiter bzw. Praktikanten ‚rekrutieren’ oder mit Image-Videos Employer Branding Maßnahmen setzen wollen“, weiß Sarah Sturm-Landsfeldt, Medienberaterin bei monitorwerbung.

Die FH Kärnten stattet bis Ende des Semesters auch die Campusse Feldkirchen, Spittal und Klagenfurt mit neuen Screens aus, die über monitorwerbung buchbar sind. © Martin Hofmann

Ohne digitale Präsenz: Unternehmen verlieren Lehrlinge und Facharbeiter.

Denn die jüngste Arbeitsmarktgeneration hat nicht nur bei der Suche nach Infos, sondern auch bei der Suche nach einem Job längst einen Medienwechsel vollzogen. “Deshalb muss man die Lehrlinge und Facharbeiter von morgen dort abholen, wo sie heute stehen: An den Bushaltestellen, Bahnhöfen und in den Schulen bzw. Fahrschulen“, ist monitorwerbung Kärnten Geschäftsführer Andreas Lanner überzeugt. „Im Rennen um die besten Köpfe sichern sich jene Unternehmen einen Startvorteil, die möglichst früh mit jungen Menschen in Kontakt treten. Unsere Monitore in den FH Kärnten Campussen, Mittelschulen, Gastronomie- und landwirtschaftlichen Fachschulen sowie berufsbildenden Höheren Schulen bieten eine ideale Plattform, um sich auf moderne Art zu präsentieren.“

Employer Branding mit kleinem CO2-Fußabdruck

monitorwerbung erzeugt aber nicht nur viel Aufmerksamkeit bei jungen Menschen, sie macht auch ökologisch Sinn. Denn das Recruiting bzw. Employer Branding via Screens verursacht keinen Papierverbrauch und keine Druck- sowie Transportkosten. Die Screens sind außerdem so programmiert, dass sie sich selbst nach vorgegeben Zeiten ein- und ausschalten.

