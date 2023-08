Studio eröffnet Sportlicher Neu­zugang: In den Klagenfurter Süd­park kommt Bewegung Klagenfurt - Sportfans aufgepasst: Das Studio "THOR Training Klagenfurt" siedelte kürzlich von der Ebentaler Straße in den Südpark Klagenfurt. Geboten werden Selbstverteidigung, Thaiboxen und Co. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (106 Wörter) #GOODNews © THOR Klagenfurt

Seit Jahren wird im THOR-Studio in Klagenfurt Training für Jung und Alt angeboten. “Nun war es jedoch an der Zeit, sich zu vergrößern, deshalb zog das Studio von der Ebentaler Straße an den neuen Standort Südpark”, erklärt man im Gespräch mit 5 Minuten. Seit 9. Mai könnt ihr dort im Obergeschoss trainieren, welches mehr als doppelt so viel Trainingsfläche bereithält wie bisher. Geboten wird unter anderem Selbstverteidigungsunterricht für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene gibt es ein breites Angebot. Darunter Trainingsgeräte für den Kraftaufbau sowie Kurse in Selbstverteidigung, Thaiboxen, Brazilian Jiu Jitsu und Fitnessboxen.