Auch Steiermark betroffen

Streik in Deutschland legt Fern­verkehrs­züge über die Ennstal-Strecke lahm

Steiermark - In Deutschland steht ein landesweiter Streik bevor, der am Sonntag, den 14. Mai 2023 um 22 Uhr beginnen und bis Dienstag, den 16. Mai 2023 um 24 Uhr andauern wird. Die Ennstal-Strecke, eine wichtige Bahnverbindung in der Steiermark, könnte während des Streiks Auswirkungen spüren.

von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (57 Wörter)