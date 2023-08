In der Abschlussrunde Junge Talente im Fokus: HSG Holding Graz verliert gegen roomz JAGS Vöslau Graz - Die HSG Holding Graz ist ein Handballteam aus Österreich und hat in der Abschlussrunde der österreichischen Handballliga gegen die roomz JAGS Vöslau gespielt. Leider hat die HSG Holding Graz ihr erstes Spiel in der Abschlussrunde gegen die roomz JAGS Vöslau verloren. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (170 Wörter) © Robert Edegger / HSG Holding Graz

Vor dem Spiel hatte der Trainer angekündigt, dass er vor allem den jungen Spielern eine Chance geben wollte, um ihnen Erfahrungen zu ermöglichen. Allerdings konnte das Team nicht mit seiner kompletten Stammformation antreten, da wichtige Spieler wie Kapitän Ramon Raschid, Jozsef Albek und Jurij Jensterle nicht zur Verfügung standen.

Die HSG Holding Graz musste sich geschlagen geben

Das Spiel begann ausgeglichen und nach 15 Minuten stand es 8:8. Doch dann konnte sich Vöslau mit einem 4:0-Lauf absetzen und führte mit 12:8. Zur Halbzeitpause stand es 17:14 für Vöslau. In der zweiten Halbzeit wechselte der Trainer weiterhin zwischen jungen und erfahrenen Spielern hin und her, während Vöslau seine Routiniers auf dem Feld hatte. Die beiden ehemaligen österreichischen Nationalteamspieler Fabian Posch und Richard Wöss trugen dazu bei, dass Vöslau zwischenzeitlich mit neun Toren in Führung ging. Letztendlich musste sich Graz mit einem Endstand von 26:34 geschlagen geben. Am nächsten Freitag wird Graz auswärts gegen die HSG Xentis Bärnbach/Köflach antreten.