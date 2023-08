Schrecklich Katzendrama in Rottenmann: Neugeborenes Kätzchen in Container entsorgt Rottenmann - Schrecklich: In Rottenmann wurde ein neugeborenes Kätzchen in einem Container gefunden - entsorgt wie Müll. Doch zum Glück wurde es rechtzeitig von einer aufmerksamen Familie gerettet. Jetzt stellt sich die Frage: Wer tut so etwas Herzloses? von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (275 Wörter) SYMBOLFOTO © pexels.com

Es geht um eine sehr traurige Geschichte von einem kleinen Kätzchen, das in einem Container in Rottenmann gefunden wurde. Das Kätzchen war noch sehr jung, da es noch die Nabelschnur an sich hatte. Das bedeutet, dass es kurz nach der Geburt weggeworfen wurde. Es ist sehr traurig, dass jemand ein kleines Kätzchen so herzlos behandeln kann.

Glück im Unglück

Glücklicherweise hat eine Familie das kleine Kätzchen gefunden und sich sofort um es gekümmert. Sie haben es aufgezogen, indem sie es mit der Flasche füttern und ihm viel Liebe und Wärme geben. Wir sollten sehr dankbar sein für diese Familie, die dem kleinen Kätzchen eine Chance gegeben hat.

Suche nach den Verantwortlichen

Der Tierschutzverein ruft die Öffentlichkeit auf, bei der Suche nach dem Verantwortlichen für die grausame Tat zu helfen. “Wie kann man ein so unschuldiges Lebewesen so herzlos behandeln?”, fragt der Verein “Katzen in Not Liezen” und bittet jeden, der etwas weiß oder Hinweise hat, sich zu melden – auch anonym.

Spenden sind willkommen

Leider ist es nicht das erste Mal, dass so etwas passiert, erklärt der Verein “Katzen in Not Liezen”. Seit vielen Jahren kümmert der Verein sich um ungewollte Katzenbabys und appelliert jedes Jahr daran, dass Menschen ihre ungewollten Katzenbabys bei ihnen abgeben können. Die Telefonleitungen sind bis 22 Uhr geöffnet. Der Tierschutzverein freut sich auch über Spenden, um die Kosten für Tierarztbesuche und die Pflege der verletzten oder kranken Katzen zu decken. Hier könnt ihr Spenden.