Experten KI-Forschung an der TU Graz: Ein Ein­blick in aktuelle An­wend­ungen Graz - Im neuen TU Graz Themen-Dossier „Künstliche Intelligenz" geben Experten einen Einblick in die verschiedenen Forschungsbereiche, bei denen maschinelles Lernen und neuronale Netzwerke eine Rolle spielen.

Spätestens mit dem Hype um den Chatbot ChatGPT ist das Thema Künstliche Intelligenz in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Waren Künstliche Intelligenzen früher hauptsächlich Stoff für dystopische Hollywood-Fantasien, wird nun über Potenziale, potenzielle gesellschaftliche Auswirkungen und auch mögliche Risiken diskutiert. Was kann Künstliche Inteligenz bereits, was ist noch zu erwarten, wie wird sie unser Leben erleichtern oder manchen Lebensbereich beeinflussen?

KI an der TU Graz

Bis zur aktuellen Leistungsfähigkeit hat die KI-Forschung bereits einen weiten Weg hinter sich gebracht. An der TU Graz beschäftigen sich zahlreiche Forschende in verschiedensten Forschungsbereichen mit theoretischen und praktischen Anwendungen von KI. Das Dossier „Künstliche Intelligenz“ gibt Einblick in die vielfältigen Gebiete, in denen KI schon heute eine große Rolle spielt und versucht auch einen Ausblick auf künftige Entwicklungen.

Potenziale und Erfolge der KI-Forschung

Von der Bildverarbeitung über Sprachanalyse und selbst erstellte Online-Kurse bis hin zur Entwicklung von neuromorphen Hardware-Systemen und Sensortechnologie für autonomes Fahren. Die Forscher zeigen, dass die Potenziale von KI groß sind und Optimismus schüren. In einem simulierten Modell eines Mäusehirns haben Forschende der TU Graz zudem erstmals die Funktion des Sehens nachgebildet. Eine Studie zeigt zudem, dass nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns entwickelte neuromorphe Technologie für große Deep-Learning-Netzwerke bis zu sechzehnmal energieeffizienter ist als andere AI-Systeme.

Interdisziplinäre Forschung

Ein Thema, viele Blickwinkel und Perspektiven: An der TU Graz arbeiten Wissenschafter unterschiedlicher Disziplinen an großen, gemeinsamen Themen – etwa an der Frage, wie wir unsere Zukunft nachhaltig(er) bauen können, wie sicher unsere Stromversorgung ist, wie es mit der Künstlichen Intelligenz weitergeht und welche Antriebsarten wir in Zukunft nutzen werden.