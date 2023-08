Am 11. Mai 2023 IOI besucht Steier­mark zur Ver­tiefung der inter­nation­alen Zu­sammen­arbeit Steiermark - Im Rahmen des heuer in Wien stattfindenden Board Meetings des „International Ombudsman Instituts“ besuchten die Mitglieder am 11. Mai 2023 die Steiermark. Landeshauptmann Christopher Drexler und Europalandesrat Werner Amon empfingen die Delegation im Weißen Saal der Grazer Burg. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (153 Wörter) © Land Steiermark/Robert Binder

Landeshauptmann Christopher Drexler und Europalandesrat Werner Amon haben eine Delegation im Weißen Saal der Grazer Burg empfangen, um über Maßnahmen zur Verbesserung der öffentlichen Verwaltung zu sprechen und die internationale Zusammenarbeit der Steiermark zu vertiefen. Der Präsident des International Ombudsman Instituts, Chris Field, ist auch an der Vorbereitung eines Abkommens zwischen Western Australia und der Steiermark beteiligt, das im Juli unterzeichnet werden soll.

Schutz vor Machtmissbrauch und Missständen

Die International Ombudsman Instituts-Mitglieder haben die wichtige Rolle, die Menschen in ihren jeweiligen Ländern vor Rechtsverletzungen, Machtmissbrauch, unfairen Entscheidungen und Missständen in der Verwaltung zu schützen. Graz, als Menschenrechtsstadt, bietet einen Ort für Austausch mit internationalen Ombudsmann-Institutionen, so Drexler und Amon.

Präsident Field verleiht Goldenen Verdienstorden

Während des Besuchs verlieh Präsident Field auch Europalandesrat Werner Amon den Goldenen Verdienstorden des International Ombudsman Instituts. Amon ist damit der zweite Österreicher, der diese Auszeichnung erhalten hat.