TV-Tipp "Grill den Henssler": Kärntner Promi zu Gast beim Muttertags-Special Kärnten - Auch heuer gibt es am 14. Mai ein Muttertags-Special des VOX-Formats "Grill den Henssler". Dort kochen auch die gebürtige Kärntnerin Larissa Marolt und Mama Elke groß auf. Servieren wollen sie ein Gericht aus ihrer Heimat. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (157 Wörter) v.l.: Aminata Belli, Steffen Henssler, Sabine Belli, Johann Lafer, Elke Marolt, Laura Wontorra, Larissa Marolt, Anna Simonetti und Riccardo Simonetti. © RTL / Basti Sevastos

Bei der Kochshow “Grill den Henssler” tritt Profikoch Steffen Henssler gegen drei Prominente zu einem kulinarischen Wettkampf an. Beim Muttertagsspecial am 14. Mai sind ist auch ein bekanntes Gesicht aus Kärnten mit dabei, oder besser gesagt zwei! Die gebürtige Kärntnerin Larissa Marolt kocht gemeinsam mit ihrer Mama Elke groß auf. Das Mutter-Tochter-Gespann ist siegessicher. Schließlich treten die beiden Gastronominnen mit dem Traditionsgericht „Salzburger Nockerln mit Obstsalat und Preiselbeeren“ aus ihrer österreichischen Heimat an.

Ob das Dessert gelingt?

„Nach Originalrezept! Ohne Stärke!“, betont Model und Schauspielerin Larissa Marolt und Mama Elke erklärt stolz: „21-mal habe ich das in den letzten drei Wochen probegekocht.“ Gatte Heinz war es irgendwann satt: „Zum Schluss haben schon die Hunde ausgeholfen“, gesteht Elke Marolt lachend. Ob die Marolts tatsächlich siegen, entscheidet letztendlich die Jury der VOX-Show, bestehend aus Jana Ina Zarella, Christian Rach und Reiner Calmund. Übrigens: Die Sendung ist bereits jetzt im Streamingportal RTL+ abrufbar.